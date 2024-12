Bill Skarsgård saß für "Nosferatu" sechs Stunden in Maske

In Nosferatu spielt Bill Skarsgård (34) den Vampir Graf Orlok. Mit seinem Ganzkörper-Kostüm ist der Schauspieler in der Rolle kaum wiederzuerkennen – dahinter steckt ein Prozess, der ihn bis zu sechs Stunden im Make-up-Trailer kostete. Auf dem roten Teppich der Weltpremiere von "Nosferatu" in Berlin erklärte Bill gegenüber Promiflash, wie viel Aufwand es war, in die Rolle zu schlüpfen: "Es waren drei Stunden und manchmal sogar sechs Stunden für den ganzen Körper." Ganz neu sind solche Verwandlungen für den Schweden aber nicht – für Charaktere wie den Horrorclown Pennywise aus den "Es"-Filmen verwandelte er sich ebenfalls drastisch.

Bills Erscheinung am Set war zunächst sicher auch für die anderen Schauspieler ein einprägsamer oder sogar beängstigender Moment. Sein Co-Star Aaron Taylor-Johnson (34) zeigte sich beeindruckt von der Performance seines Kollegen. "Ich meine, [Bill] ist sehr groß. Er hatte ein Kostüm, das von Kopf bis Fuß ging", meinte der Brite zu Promiflash. Für ihn selbst wäre es eher nichts, in so ein Kostüm zu schlüpfen: "Ich könnte mir das nicht vorstellen, das muss ein sehr unangenehmes Gefühl sein, dieses Kostüm jeden Tag drei Monate lang zu tragen." Aaron spielte in dem Film lieber den Menschen Friedrich Harding und kleidete sich in elegante Fracks des 19. Jahrhunderts.

Mit "Nosferatu" dürfen Fans sich auf Gruselspaß der klassischen Art freuen. Hierzulande kommt der Film am 2. Januar in die Kinos. Zwar orientiert sich der Horror-Streifen an dem Stummfilm von 1922, dennoch fand Regisseur Robert Eggers (41) seinen ganz eigenen Zugang zu der Geschichte, wie er Promiflash verriet. So müssen Fans von Dracula und Co. sich darauf einstellen, einen etwas anderen Vampir auf der Leinwand zu erleben. "Skarsgårds Vampir ist mehr ein Vampir aus der Folklore, er ist also viel düsterer als die Vampire der vergangenen Jahre", erklärte Robert auf dem roten Teppich.

LMK/ActionPress Bill Skarsgård als Graf Orlok in "Nosferatu"

Getty Images Aaron Taylor-Johnson auf der Weltpremiere von "Nosferatu" in Berlin, Dezember 2024

