Wird Bill Skarsgård erneut Gruselclown Pennywise verkörpern?

Schlüpft Bill Skarsgård (33) noch einmal in sein Horrorclown-Kostüm? Für zwei "Es"-Filme stand der Schauspieler als Pennywise vor der Kamera und sorgte für reichlich Angst und Schrecken. Zuvor hatte er jedoch so seine Bedenken. "Ich war so unglaublich nervös, diesen Job anzufangen, und dann gibt es im Internet so viele hasserfüllte Meinungen über das merkwürdige, seltsame Aussehen des [Charakters]", erklärt der Schwede gegenüber Esquire. Würde er trotzdem noch mal die Clownsmaske aufsetzen und einen weiteren, von den Fans sehnlichst gewünschten "Es"-Film, drehen? "Vielleicht", meint der Leinwandstar vielsagend – er scheint einem dritten Teil also nicht abgeneigt zu sein!

Seit dem erfolgreichen zweiten Part der Horrorgeschichte wird über eine Fortsetzung diskutiert. Es gab sogar schon konkrete Gespräche zwischen dem 33-Jährigen und Regisseur Andy Muschietti (50). "Ich glaube, es wäre nicht das, was die Leute erwarten. Es ist anders. Die ersten beiden Geschichten behandeln das Buch, der zweite Film beendet diese Geschichte. Wir würden also etwas völlig abseits des Buches machen", verriet Bill zuvor gegenüber JoBlo.

Bleibt also abzuwarten, ob Bill tatsächlich bald wieder Pennywise verkörpern wird. Zuletzt sorgte er jedoch nicht mit seiner schauspielerischen Leistung, sondern mit seinem Privatleben für Schlagzeilen. Denn im Februar dieses Jahres wurde er wegen Drogenbesitzes verurteilt. Da er im Oktober 2023 mit 2,43 Gramm Marihuana an einem Flughafen erwischt worden war, musste er eine Geldstrafe von 40.000 schwedischen Kronen (rund 3551,12 Euro) blechen.

Getty Images Bill Skarsgård, Schauspieler

Getty Images Bill Skarsgård, 2020

