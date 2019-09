Der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm. Und bei der Erfolgsgeschichte des Kardashian-Jenner-Clans wäre es ist nicht unwahrscheinlich, dass Stormi Webster (1) auch irgendwann in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama Kylie Jenner (22) tritt. Erste TV-Erfahrungen konnte der Spross bereits sammeln: Das Mutter-Tochter-Duo trat nämlich gemeinsam vor die Kamera. Zusammen mit Stormi stellte sich Kylie den sogenannten "feurigen Fragen" in der Talkshow von Ellen DeGeneres (61).

Was für ein entzückendes Bild: Stormi sitzt auf dem Schoß ihrer Mama, während diese bestens gelaunt aus dem Nähkästchen plaudert. Für die Zuschauer von Ellen gab die Beauty-Queen einen Einblick in den Familienalltag und offenbarte, wie ihr Baby momentan für Chaos zu Hause sorgt. "Gerade hat sie eine Vorliebe für M&Ms", erzählte Kylie. "Sie lässt sie in ihren Händen schmelzen und dann schmiert sie alle auf meine weiße Couch", verriet sie weiter. Doch bei dem entzückenden Anblick ihres Töchterchens ist der Spaß mit den Schokolinsen sicherlich schnell vergeben.

Im Interview schwärmte Kylie auch von ihrem Liebsten Travis Scott (28): "Wenn er und Stormi zusammen spielen, ist es einfach das Lustigste überhaupt. Sie rufen und schreien. Er lässt sie durch das Haus fliegen. Sie haben so viel Spaß zusammen."

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und ihre Mutter Kylie Jenner

Dave Starbuck / Future Image / ActionPress Kylie Jenner bei der Premiere von "Travis Scott: Look Mom I Can Fly"

SIPA PRESS / Action Press Kylie Jenner und Travis Scott bei den Grammy Awards 2019

