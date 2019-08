Früh übt sich! Seit anderthalb Jahren sind Kylie Jenner (22) und Travis Scott (28) Eltern einer Tochter. Als Nachwuchs des Kardashian-Jenner-Clans dürfte Stormi Webster (1) wohl eine ziemlich andere Kindheit als viele andere Einjährige erfahren, schließlich lebt die Familie in Saus und Braus – und vor allem auch in der Öffentlichkeit. Und dazu gehört natürlich auch das Erscheinen auf Veranstaltungen. Das kleine Mädchen gab jetzt doch tatsächlich schon sein Red-Carpet-Debüt!

Selbstverständlich taperte die kleine Maus nicht alleine über den roten Teppich der Premiere von Papas Netflix-Dokumentation "Travis Scott: Look Mom I Can Fly" in Los Angeles – sie schwebte auf den Armen von Mama Kylie und in Begleitung von Travis vor die Fotografen. Während ihre Eltern sich ordentlich in Schale geworfen hatten und in schicker Abendgarderobe posierten, war Stormi eher legerer unterwegs: Im coolen Camouflage-Anzug samt weißen Mini-Sneakern zog sie alle Blicke auf sich.

Besucher der Veranstaltung waren ganz hin und weg von dem süßen Trio. "Es war ein supersüßer Familienausflug, wie sie Travis feierten und der Abend wäre ohne Stormi nicht vollständig gewesen", schwärmte ein Augenzeuge gegenüber HollywoodLife. Travis und Kylie seien stets liebevoll mit dem Töchterchen umgegangen und hätten sich als wunderbare Eltern präsentiert.

O'Connor/AFF-USA.com / MEGA Travis Scott und Kylie Jenner im August 2019

O'Connor/AFF-USA.com / MEGA Kylie Jenner und Stormi Webster bei der Premiere von "Travis Scott: Look Mom I Can Fly"

O'Connor/AFF-USA.com / MEGA Travis Scott und Kylie Jenner bei der Premiere von "Travis Scott: Look Mom I Can Fly"

