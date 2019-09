Ihre Rede bei der Oscar-Verleihung im Februar begeisterte Millionen. So natürlich, humorvoll und zugleich stolz bedankte sich Olivia Colman (45) für die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin. Ihre Performance in "The Favourite" hatte Jury und Publikum gleichermaßen überzeugt. Seitdem kann sich die Schauspielerin vor Angeboten kaum retten – und so wird sie auch schon bald als Königin Elizabeth II. über die Bildschirme schreiten. Doch so rund lief es für die 45-Jährige nicht immer, wie sie jetzt selbst in einem Interview enthüllte.

In der aktuellen Ausgabe der britischen Vogue erzählt Olivia, dass sie ihre erste große Rolle erst bekam, als sie bereits über 40 war – und dass sie überzeugt davon ist, dass sie als junge Schauspielerin nie so erfolgreich geworden wäre: "Wenn dich die Leute als junge unschuldige Frau kennen, wollen sie dich nicht altern sehen." Dass sie selbst keine 20 mehr war, als sich der große Erfolg einstellte, fasst die Britin aber durchaus als positiv auf, denn die Rollen, die sie jetzt angeboten bekommt, seien wesentlich "interessanter, komplizierter und vielschichtiger".

Für Olivia ist klar: Frauen in ihren 40ern sind einfach besonders interessant. Mit ihrem Erfolg setzt die dreifache Mutter zudem ein Signal gegen den Jugendwahn in Hollywood. Zudem macht sie deutlich, dass auch in der glitzernden Welt der Filmkulissen und der roten Teppiche Platz für Frauen ist, die zwar keine Modelmaße, dafür aber eine ganze Menge Lebenserfahrung besitzen.

Getty Images Olivia Colman, Oscar-Preisträgerin

WENN.com Olivia Colman und Josh O'Connor beim Dreh von "The Crown"

Getty Images Olivia Coleman, Kinostar

