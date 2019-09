Jessica Schröder (25) erstrahlte an ihrem großen Tag als märchenhafte Prinzessin! Am gestrigen Samstag gab die YouTuberin ihrem Freund Niklas (30) vor romantischer Kulisse da Jawort. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin trug eine bodenlange Robe mit pompösem Rock und Spitzen-Details. Als der Bräutigam seine Zukünftige zum ersten Mal im Brautkleid sah, hatte er Tränen in den Augen. Und auch die Promiflash-Leser fanden: Jessi sah einfach atemberaubend aus.

In einer Promiflash-Umfrage gaben 85,8 Prozent der 989 Teilnehmer (Stand: 15. September, 10.40 Uhr) an, dass sie das Brautkleid der Blondine einfach traumhaft schön finden. Auch unter ihrem ersten Post als frischgebackene Frau Schröder finden sich außerordentlich viele Komplimente. "Oh mein Gott, wie wunderschön siehst du bitte aus?", schrieb beispielsweise Web-Star Denise Mski (19). Ex-Bachelor-Babe Inci Elena Sencer (26) fehlten bei Jessis Anblick scheinbar die Worte. Sie reagierte mit einem knappen "Wow".

An ihrem Hochzeitstag saß Jessis Robe wie angegossen – und das, obwohl sie seit der ersten Anprobe an Gewicht verloren hatte. Statt Größe 38 habe sie plötzlich eine 34 getragen. "Dann war halt der Schock, dass ich zu meiner Mutter sage: 'Mach das Kleid zu.' Und sie sagt: 'Es ist schon zu.' Das fühlte sich wirklich locker an, es war an allen Seiten mindestens fünf Zentimeter zu groß." Die Änderungen konnten aber – Gott sei Dank – noch rechtzeitig vorgenommen werden.

Denise Kuchta Jessica und Nik Schröder nach ihrer Hochzeit

Instagram / carina_spack Meike Emonts und Carina Spack mit dem Brautpaar Jessi und Niklas Schröder

Instagram / udo Jessica und Nik Schröder nach der Trauung, September 2019

