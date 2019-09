Was für ein toller Familienzusammenhalt! Das ehemalige “Spice Girl” Victoria Beckham (45) ist als Modedesignerin wahnsinnig erfolgreich. Erst am Sonntag präsentierte sie ihre Kollektion für das Frühjahr und den Sommer 2020 während der London Fashion Week. Und wer durfte bei dem Laufsteg-Event nicht fehlen? Natürlich ihre komplette Familie. Den familiären Zusammenhalt demonstrierte Ehemann David Beckham (44) dann auch prompt mit süßen Fotos der Beckhams.

Auf Instagram veröffentlichte der Ex-Profi-Fußballer ein Bild von sich und den grinsenden vier gemeinsamen Kindern. Dazu schrieb er: “Eine Menge Liebe für Mami an diesem Nachmittag. Gut gemacht, Victoria. Wir sind stolz auf dich!” Doch damit nicht genug! David teilte noch weitere Eindrücke des Tages mit den Fans. So postete er Fotos der Kinder hinter den Kulissen der Show sowie ein Video der Models mit den Worten “Wow, großartig!”. Auch Sohn Brooklyn Beckham (20) teilte in den sozialen Medien ein Bild von sich und seinen Brüdern und lobte darunter seine Mama.

Mit diesem familiären Support zeigen die Beckhams mal wieder, dass sie sich von den immer wieder aufkeimenden Krisengerüchten nicht unterkriegen lassen. Auch nach 20 gemeinsamen Ehejahren

halten Vic und David einfach noch immer zusammen.

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham mit ihren Kindern

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihrem Sohn Brooklyn, Januar 2018

Getty Images David und Victoria Beckham

