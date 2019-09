Babyglück bei Rocky Barnes! Das Model, das dank eines Auftritts in Justin Biebers (25) Musikvideo "Boyfriend" berühmt geworden ist, sich durch zahlreiche Magazin-Shootings und als erfolgreiche Influencerin einen Namen gemacht hat, ist schwanger. Die 33-Jährige erwartet zusammen mit dem New Yorker Fotografen Matt Cooper ihr erstes Kind! Diese freudige Botschaft hat Rocky, die eigentlich Rachel heißt, via Social Media bekannt gegeben.

Auf Instagram postete sie ein Bild, auf dem sie an der Seite ihres Mannes freudestrahlend im Bikini das wachsende Bäuchlein hält. "Ich bin so aufgeregt, euch endlich verraten zu können, dass ein Mini-Cooper auf dem Weg ist", schrieb sie dazu. Rocky ist bereits im fünften Schwangerschaftsmonat, prominente Kolleginnen beglückwünschten sie. Neu-Mami Chiara Ferragni (32) kommentierte: "Oh mein Gott, ich gratuliere dir, Liebes." Die ebenfalls schwangere Shay Mitchell (32) freute sich: "Willkommen im Klub!"

Vor genau einem Jahr hatte Rocky Matt in einer romantischen Zeremonie in New Jersey das Jawort gegeben. Für die opulente Feier mit 170 Gästen war sie in zwei Brautkleider geschlüpft.

Getty Images Rocky Barnes, Model

Getty Images Rocky Barnes, Model

Getty Images Matthew Cooper und Rocky Barnes

