Endlich ist es soweit! Nach monatelanger Vorbereitung geben sich Sarah (28) und Dominic Harrison (28) heute zum zweiten Mal das Jawort. 2017 hatten die beiden sich bereits standesamtlich trauen lassen – doch jetzt gibt es zur Hochzeitszeremonie noch eine Riesen-Fete. An diesem großen Tag lassen es sich auch Sarahs Freundinnen nicht nehmen, mitzufeiern und sind als Brautjungfern dabei. Diese Influencer-Riege hat die Beauty an ihrem Hochzeitstag um sich geschart.

Nicht nur ihre beste Freundin Liz Kaeber (27) ist bei der Mega-Party mit dabei – auch sieben weitere Girls haben sich für die Blondine in Schale geworfen. In Sarahs Instagram-Story können die Fans mitverfolgen, wie sich Sarah und ihre Mädels für die Zeremonie vorbereiten. Mit Sekt, pinken Bademänteln und jeder Menge Ballons beginnt das Fest für die Gruppe. Die Brautjungfern des Internet-Stars sind offenbar alles Influencer-Kolleginnen – Karina, Jessica, Julia und Co. haben allesamt eine ordentliche Follower-Zahl aufzuweisen und waren auf dem Social-Media-Kanal der Braut schon in der Vergangenheit zu sehen.

In ihrer Story enthüllte die ehemalige Bachelor-Kandidatin außerdem: Auch unter ihrem Brautkleid trägt sie etwas ganz Besonderes. "Jetzt muss ich euch mal meinen megageilen Schlüpper zeigen", erklärte Sarah und zeigte ein weißes Höschen mit "Team Harrison"-Aufdruck in die Kamera.

Sarah Harrison mit ihren Brautjungfern

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrisons Brautjungfern

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison zwischen ihren Brautjungfern

