Diese Die Höhle der Löwen-Idee polarisiert mal wieder mächtig! In der dritten Folge der aktuellen Staffel präsentierten die Gründer Jürgen, Jana und Thorsten nun eine Innovation für alle Biertrinker: Ihr Flaschenaufsatz "Taste Hero" soll jedes Flaschenbier mithilfe einer Sauerstoffanreicherung so schmecken lassen wie ein frisch gezapftes. Das Getränk soll dank der Öffnungen weniger Kohlensäure beinhalten und frischer schmecken. Vor allem Ralf Dümmel (52) ist schnell überzeugt – und handelt gleich begeistert einen Deal mit den Tüftlern aus: 50.000 Euro für 25 Prozent der Firmenanteile. Diese Entscheidung können aber nicht alle Zuschauer nachvollziehen: Die Löwen-Fans zweifeln an dem Sinn und der Wirkung von "Taste Hero"!

Auf Twitter äußerten sich bereits einige kritische Bierliebhaber. "Ich habe noch nie in meinem Leben gedacht, dass mein Getränk zu viel Kohlensäure hat", betonte ein Nutzer. "Nach dieser Innovation hat wirklich niemand gefragt", wetterte ein weiterer. Außerdem zweifeln die User daran, dass das Tool wirklich funktioniert. Das sei zu einfach, um wahr zu sein. "Die können mir doch nicht erzählen, dass das wirklich anders schmeckt!"

Auch Löwin Dagmar Wöhrl (65) ließ sich nicht für die wohl kleinste Zapfmaschine der Welt erwärmen. "Ich will kein schales Bier", stellte die Blondine klar, die ihr Hefegetränk am liebsten mit viel Kohlensäure konsumiert. Wie erging es euch: Fandet ihr die Idee genial oder einfach nur unnötig? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Getty Images Ralf Dümmel im August 2017 bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau testet den "Taste Hero"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Dagmar Wöhrl bei "Die Höhle der Löwen"

