Die TV-Schönheit scheint es dem "Phänomenal"-Interpreten ganz schön angetan zu haben! Erst kürzlich verriet der Sänger Pietro Lombardi (27), dass er bereit wäre, seine Familie zu erweitern – einzig und allein die passende Frau fehle dem Vater von Söhnchen Alessio (4) dazu noch. Nun scheint er sie allerdings gefunden zu haben – die Love Island-Kandidatin Melissa gefällt ihm besonders gut!

In seiner Instagram-Story gerät der Musiker regelrecht ins Schwärmen. "Ich akzeptiere das jetzt alles so, aber ich meine das wirklich ernst. Melissa, ich möchte dich kennenlernen. Nein, nicht Danilo", erklärt Pietro. Im Anschluss bittet er sogar seine gute Freundin Jana Ina Zarrella (42), die das Dating-Format moderiert, den Kontakt zu Melissa herzustellen! Ob das wohl klappen wird? Unterstützung bekommt Pietro immerhin auch von Janas Mann Giovanni (41). Dieser wendet sich ebenfalls in seiner Insta-Story an Melissa und sagt: "Dein Traummann wartet hier draußen! Pietro! Er wartet hier draußen!"

Ob Pietro Melissa wohl auch gefallen könnte? Zumindest scheint sie ein Faible für Italiener zu haben: Aktuell turtelt sie auf Love Island heftig mit Danilo Cristilli. Auf ihn hatte sie bereits am ersten Tag ein Auge geworfen – nach langem Hin und Her scheinen die beiden langsam ein echtes Paar zu werden.

„Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, 2019

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert Melissa und Danilo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de