Der Sänger Pietro Lombardi (27) fühlt sich bereit für ein weiteres Kind! 2015 wurde der "Phänomenal"-Interpret zum ersten Mal Vater. Mit seiner damaligen Frau Sarah (26) bekam er Söhnchen Alessio (4). Seitdem postet er regelmäßig voller Stolz Bilder mit seinem Sprössling und lässt keine Chance aus, seine Liebe für sein Kind zu betonen. Familie scheint Pietro besonders wichtig zu sein. Wie er jetzt verrät, soll diese noch vergrößert werden!

Auf Instagram erklärt Pietro, dass er sich gleich mehrere Geschwister für Alessio wünscht. "Ich denke, drei, vier Kinder gehen schon noch klar. Also ich bin ready, ich bin fit, aber dazu brauch ich erst mal die passende Frau und das wird noch sehr, sehr lange dauern", stellt er klar. Auch, wenn die Herzensdame noch auf sich warten lässt, weiß der Musiker schon sehr genau, was für eine Partnerin er sucht.

Gegenüber RTL verriet Pietro, dass er auf eine Freundin hofft, die nicht im Showbusiness ist. Am liebsten hätte er eine Kassiererin aus dem Supermarkt an seiner Seite. "So was ganz Bodenständiges, Normales, irgendwie. Keine aufgebrezelte Tussi," sagte der Musiker. Zu diesem Typ Frau rät ihm auch seine Ex Sarah: "Zu Pietro würde eine natürliche Frau passen, die einfach so ist, wie sie ist. Der braucht eine starke Frau, die ihm auch mal ein wenig den Weg zeigt, auch mal sagt, pack mal das Geld zur Seite."

Instagram / sarellax3 Pietro Lombardi mit Sohn Alessio

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

Ot,Ibrahim/ActionPress Sarah Lombardi bei der Eröffnung des Nutella-Pop-up-Cafés

