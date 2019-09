Diesen Turteltauben gibt Dennis Glanz grünes Licht! Der Love Island-Sunnyboy war in der TV-Flirt-Show bislang in einem Couple mit Melissa und die zwei schienen sich in den vergangenen Tagen auch immer mehr anzunähern. Doch dann machte Show-Kandidat Danilo den beiden einen Strich durch die Rechnung: Seit Tag eins in der Sendung ist er Melissas Schwarm und nun verkündete er der Beauty, sich ebenfalls für sie zu interessieren. Nach langer Überlegung entschied sich Melissa daraufhin für ihn. Dennis scheint das gelassen wegzustecken!

In der achten Folge des TV-Formats suchte Melissa das Gespräch mit ihrem Noch-Partner und erklärte ihm, dass ihr Herz für den charmanten Italiener schlage: “Ich mag dich als Mensch total, aber ich fühle mich zu Danilo hingezogen. Du sollst aber auch weiterhin bei den Männern eine Bezugsperson für mich sein.” Dennis reagierte mit viel Verständnis auf die offenen Worte. Er erklärte aber auch, dass sie nicht so leicht zu ihm zurückkommen könne, wenn sie es sich doch noch anders überlegen sollte. Auch bei einem anschließenden Gespräch mit Danilo, in dem dieser sich für das Ausspannen von Melissa entschuldigte, blieb Dennis entspannt. “Also erstmal finde ich richtig korrekt, dass du es direkt ansprichst. Und es ist voll ok für mich”, meinte er. Somit scheint den beiden Turteltauben also nichts mehr im Weg zu stehen!

Danilo hatte sich zuvor auch gerne nach anderen Frauen umgeschaut. So hegte er kurzzeitiges Interesse für Dijana Cvijetic – bei einer Partnerwahl entschied er sich schließlich bewusst für seine aktuelle Couple-Hälfte Asena Neuhoff anstatt Melissa zu wählen.

RTL II / Magdalena Possert Dennis und Melissa bei einem "Love Island"-Spiel

RTL II/Magdalena Possert Melissa und Danilo

RTL II / Magdalena Possert Danilo und Asena, "Love Island"-Couple

