Was ist nur los bei Aaron Carter (31)? Am Samstag wurde der Sänger von der Polizei und einem psychologischen Betreuer in seinem Haus überrascht – sie hätten den US-Amerikaner, der unter Schizophrenie und einer Angststörung leidet, offenbar beinahe in eine Psychiatrie eingewiesen. Nun macht Aaron erneut negativ von sich reden: Er soll gesagt haben, dass er seine schwangere Schwägerin töten wolle! Dessen beschuldigt ihn sein Bruder Nick Carter (39).

Der Backstreet Boys-Sänger erklärte via Twitter: "Nach reiflicher Überlegung bedauern meine Schwester Angel (31) und ich, dass wir heute eine einstweilige Verfügung gegen unseren Bruder Aaron einholen mussten." Der Grund dafür sei Aarons zunehmend alarmierendes Verhalten sowie sein jüngstes Geständnis gewesen, dass er Nicks schwangere Frau, Lauren Kitt, ermorden wolle. "Uns blieb keine andere Wahl, als alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um uns und unsere Familie zu schützen", fügte der 39-Jährige hinzu.

Aaron selbst äußerte sich zu den Anschuldigen bisher nicht. Nick beteuerte in seinem Beitrag jedoch, seinen kleinen Bruder zu lieben: "Wir hoffen wirklich, dass er die richtige Behandlung erhält, die er braucht, bevor ihm selbst oder anderen etwas zustößt."

