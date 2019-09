Wie ernst meint Pietro Lombardi (27) seine Avancen? Der DSDS-Juror ist seit drei Jahren Single. Aktuell scheint er aber ganz vernarrt in eine gewisse TV-Lady zu sein: Im Netz schwärmte der Sänger offen von Love Island-Kandidatin Melissa und bat sogar seine Freundin Jana Ina Zarrella (42), die das Dating-Format moderiert, den Kontakt zu ihr herzustellen. Würde der 27-Jährige die Tattoo-Liebhaberin trotz ihrer Kuppelshow-Teilnahme wirklich daten?

In einem Interview mit Bild räumte er ein: "Sag niemals nie, aber wenn eine Frau im TV bei einer Trash-Show mitmacht, um einen Mann kennenzulernen, kommt doch gleich der Gedanke, dass sie berühmt werden will. Dann ist da generell etwas nicht in Ordnung." Natürlich könnte es auch sein, dass sie zuvor betrogen wurde und aus diesem Grund etwas anderes ausprobieren wolle, meinte der "Phänomenal"-Interpret. Trotz Pietros Zweifel bestehe noch ein Fünkchen Hoffnung für ihn: "Melissa ist hübsch. Wenn sie sich nach der Show melden würde, würde ich jetzt nicht nein sagen. Ich bin doch ganz entspannt geworden, was Frauen angeht."

Ein Freund von ihm würde sich auf jeden Fall freuen, wenn der Papa von Alessio (4) sich mit der heißen Südländerin verabreden würde: Giovanni Zarrella (41)! "Dein Traummann wartet hier draußen! Pietro! Er wartet hier draußen", ließ er Melissa in seiner Insta-Story wissen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags ab 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags ab 22:15 Uhr.

ActionPress/Revierfoto Pietro Lombardi beim ZDF-Fernsehgarten in Mainz, Juni 2018

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Getty Images Giovanni Zarrella und Pietro Lombardi auf der Aftershow-Party von DSDS

