Was für eine Verwandlung! Die lange blonde Wallemähne ist das absolute Markenzeichen von Moderatorin Michelle Hunziker (42). Mal glatt oder gelockt mit Mittel- oder Seitenscheitel, aber im Großen und Ganzen blieb die gebürtige Schweizerin ihrem Look in den letzten Jahren treu. Doch nun wagte die Dreifach-Mami nach langer Zeit mal wieder einen Styling-Wechsel: Sie trägt jetzt einen frechen Pony! Was sagen die Fans zu dieser Veränderung?

Ihren neuen Style präsentierte die Blondine diese Woche ihren Followern auf Instagram. Via Social Media nahm die 42-Jährige ihre Fans mit zum Friseur. Das Ergebnis: Die Haare sind immer noch lang, aber nun fallen ihr auch ein paar Strähnen vorne ins Gesicht. Und die TV-Beauty scheint mit dem Ergebnis mehr als zufrieden zu sein – am Ende des Clips strahlt die Blondine glücklich in die Kamera. Ihre Community ist ebenfalls begeistert: Unter dem Posting sammeln sich zahlreiche Komplimente und Herz-Emojis.

Allerdings trägt Michelle diesen Look nicht zum ersten Mal. Bereits vor sechs Jahren hatte sie einen stylishen Pony. Zu diesem Zeitpunkt war sie mit ihrer zweiten Tochter Sole (5) schwanger.

Getty Images Moderatorin Michelle Hunziker

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Moderatorin

Getty Images Michelle Hunziker bei "Wetten, dass...?", Juni 2013

