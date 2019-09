Ein stylishes Statement gegen Baby-Spekulationen! Auch nach drei Kindern reißen die Schwangerschafts-gerüchte um Herzogin Kate (37) nicht ab. Die Royal-Fans können sich nur zu gut vorstellen, dass Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1) noch ein Geschwisterchen bekommen werden – und das möglicherweise schon nächstes Jahr. Doch aktuell scheint an den Mutmaßungen nicht viel dran zu sein, wie Kates Kleiderwahl nun nahelegte.

Wie gewohnt kommentierte die Dreifach-Mutter die Gerüchte um möglichen weiteren Nachwuchs nicht direkt, sondern ließ Bilder für sich sprechen. Am Donnerstag besuchte die Frau von Prinz William (37) ein Kinder- und Jugendzentrum im englischen Peckham – in einem vielsagenden Outfit: Kate trug eine gepunktete Bluse, die in einer eng anliegenden Hose mit hohem Bund steckte. Dieser Style bot kaum Platz für eine versteckte Schwangerschaftsrundung!

Ihre vorherigen Auftritte hatten die Spekulationen ordentlich angekurbelt, was nicht zuletzt die Wettquoten in Großbritannien widerspiegelten. Immerhin war die 37-Jährige nicht nur beim "Back to Nature"-Festival am 10. September liebevoll am Bauch angefasst worden, sondern trägt seit August kürzere, hellere Haare. Für viele Fans ein Baby-Anzeichen, da Kate bisher kurz vor ihren Schwangerschafts-Verkündungen ebenfalls ihre Frisuren wechselte.

Getty Images Herzogin Kate auf einer Veranstaltung in Peckham (London)

Anzeige

Splash News Herzogin Kate mit Mary Berry beim "Back to Nature"-Festival im September 2019

Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte, Herzogin Kate, Prinz George und Prinz William an Charlottes erstem Schultag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de