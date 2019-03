Lässiger könnte Herzogin Kate (37) den Baby-Spekulationen nicht entgegentreten! Am Sonntag gingen die Dreifach-Mama und Ehemann Prinz William (36) einer jahrelangen Tradition nach: Zum St. Patrick's Day besuchte das Paar die Irish Guards, deren Oberst William seit 2011 ist. Ein Termin, an dem das Royal-Duo wieder jede Menge Spaß hatte und ganz nebenbei die Schwanger-Gerüchte, die kürzlich aufkamen, genussvoll zu dementieren: Mit einem ordentlichen Glas Bier stießen beide auf den Ehrentag des irischen Nationalhelden an!

Seit 2012 erscheinen Kate und William jährlich beim ersten Bataillon in Hounslow, um traditionell den dreiblättrigen Klee an Offiziere und Unteroffiziere zu übergeben. Während der Prinz im Gehrock des Regiments gekleidet war, verzauberte Kate in einem figurbetonten, smaragdgrünen Mantel mit farblich passendem Hut und einer Kleeblatt-Brosche. Doch nicht nur ihre Kleidung war ein Statement gegen Schwanger-Gerüchte: Nachdem die 37-Jährige und ihr Gatte die Parade des Regiments angeschaut hatten, prosteten sie den Anwesenden mit einem kräftigen Guinness zu!

Im Vorjahr hatte das noch ganz anders ausgesehen: Die damals hochschwangere Kate war 2018 zwar auch in einem hübschen grünen Outfit erschienen, gönnte sich laut Daily Mirror aber ein Mineralwasser, während William sein Bier trank. Natürlich könnte am diesjährigen Sonntag in ihrem Glas auch alkoholfreies Bier gewesen sein – doch auch davon wird schwangeren Frauen abgeraten.

