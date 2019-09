Im Mai 2017 schockte Chris Cornells (✝52) Tod die gesamte Musikindustrie. Der 52-Jährige wurde als Sänger und Gitarrist der Bands Audioslave, Soundgarden und Temple of Dog berühmt. Kurz nach seinem Tod wurde bekannt, dass er sich selbst das Leben genommen hat. Diese Nachricht dürfte nicht nur für seine Frau Vicky Karayiannis, sondern auch für seine drei Kinder schrecklich gewesen sein. Seine jüngste Tochter Toni, die damals 13 war, ehrt ihren Vater nun gut zwei Jahre nach seinem Ableben mit einem gemeinsamen Song.

Wie Fox News berichtet, trägt das Lied den Titel "Far Away Places" und wurde von Toni bereits mit zwölf Jahren geschrieben. Es ist einer der letzten Songs, den ihr Vater Chris vor seinem Selbstmord noch aufgenommen hat. Am Donnerstag veröffentlichte die heute 15-Jährige das letzte gemeinsame Werk mit ihrem geliebten Papa. Die Ballade ist Teil des gleichnamigen Films von Tatiana Shanks, einer engen Freundin der Familie, der auch bereits einige Auszeichnungen erhalten hat. Der Erlös aus dem Verkauf der Single von Chris und Toni soll an eine Kinderschutzbehörde in New York gespendet werden, die sich gegen den Missbrauch von Schutzbefohlenen einsetzt.

Chris’ Witwe Vicky kündigte kürzlich zudem an, bald ein Album herauszubringen, auf dem elf weitere unveröffentlichte Songs des Musikers zu finden sein werden. Am 16. November soll die neue Musik von Chris erscheinen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Ziggy Marley und Toni Cornell

Getty Images Chris Cornell, 2014 auf dem Lollapalooza in Brasilien

Jason Merrit/ Getty Images Chris Cornell und seine Ehefrau Vicky in Toronto



