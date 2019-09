Seit wenigen Wochen ist endlich bekannt, wer die letzte Rose von Gerda Lewis (26) bekommen hat! Die blonde Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin suchte Anfang des Jahres als Bachelorette die große Liebe. Am Ende konnte tatsächlich Keno Rüst die 26-Jährige von sich überzeugen. Doch bevor die letzte Folge über die Fernsehschirme flimmerte, mussten die beiden Turteltauben ihre Liebe zwei Monate lang geheim halten. Im Promiflash-Interview verrieten Gerda und Keno jetzt, wie schwer dieses Versteckspiel wirklich war!

"Diese zwei Monate waren ein bisschen kompliziert", gestand Keno im Gespräch mit Promiflash beim Fitting mit Kinga Mathe. Seine Liebste und er hätten sich nur an den Wochenenden sehen können. "In der Situation war es dann etwas schwieriger, etwas zu unternehmen. Selbst zusammen einkaufen gehen ging nicht", fügte der 28-Jährige hinzu. Würden die beiden nicht so nah beieinander wohnen, hätte das Ganze auch anders ausgehen können, ist sich außerdem Gerda sicher: "Das hat unsere Beziehung auf jeden Fall gestärkt."

Einmal wären die beiden aber fast aufgeflogen! Kurz vor dem großen Finale seien Gerda und Keno in unterschiedlichen Clubs in Köln feiern gewesen – die Blondine habe sich aber irgendwann heimlich zu ihrem Schatz in das nahe gelegene Nachtlokal geschlichen. "Wir sind da ein bisschen rebellisch gewesen. Ein oder zwei Mädels haben uns gesehen und uns das auch geschrieben. Wir dachten uns dann aber, solange keiner Bilder gemacht hat, ist das egal", berichtete das Model amüsiert.

Niedermüller/Breuninger Gerda Lewis und Keno Rüst beim Kinga Mathe Pop-up-Store-Opening im Breuninger Stuttgart

TVNOW Gerda Lewis und Keno Rüst in der letzten Nacht der Rosen bei "Die Bachelorette"

Niedermüller/Breuninger Gerda Lewis und Keno Rüst 2019 mit Kinga Mathe in Stuttgart

