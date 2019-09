Mit einer Style-Sensation trug Jennifer Lopez (50) zu einer technischen Innovation bei! Vor nunmehr 19 Jahren erschien die Sängerin in einem Kleid bei den Grammy Awards, das Geschichte schrieb: Alle Welt schaute auf das Bauchnabel-Dekolleté ihrer halbtransparenten Robe. Der Look, den die Musikerin nun bei einer Modenschau erneut zur Schau stellte, beeinflusste damals ganz nebenbei eine wichtige Entwicklung in der IT-Branche: Die Google-Bildersuche gibt es unter anderem dank J.Lo und ihrem legendären Kleid!

Während es die Suchmaschine mit Text schon seit September 1997 gibt, können die User erst seit Juli 2001 auch gezielt nach Bildern suchen. Der Launch dieser Funktion ist tatsächlich zu großen Teilen auf die Neugier auf Jennifers heißes Outfit zurückzuführen! "Es war die beliebteste Suchanfrage, die wir bis dahin je verzeichnet hatten. Aber wir hatten keinen todsicheren Weg, den Usern genau das zu geben, was sie wollten: J.Lo, die dieses Kleid trägt. So wurde die Google Bildersuche geboren", schrieb Eric Schmidt 2015, als er noch Chef des Unternehmens war, in einem Essay für Project Syndicate. Das Vorhaben, eine derartige Suchmaschine für Fotos anzubieten, hatte zwar bereits existiert, seine Realisierung wurde jedoch erst durch La Lopez angestoßen.

Auf genau diese Entwicklung spielte man auch in der Versace-Show an, die Jennifer am Freitag rockte. Nachdem Starmodels wie Kaia Gerber (18), Gigi Hadid (24) und Kendall Jenner (23) zu J.Lo-Songs wie "My Love Don't Cost a Thing" über den Catwalk gelaufen waren, wurde es plötzlich dunkel. Auf einer Leinwand erschienen per Spracheingabe Fotos von der legendären Kreation aus dem Jahr 2000 über die Google-Bildersuche. Schließlich forderte eine Stimme, "das echte Dschungel-Kleid" zu zeigen – und die heute 50-Jährige betrat den Laufsteg in einer neuen Version des Outfits.

Getty Images Jennifer Lopez und P. Diddy bei den Grammys im Februar 2000

Getty Images Jennifer Lopez bei den Grammy Awards 2000 in Los Angeles

Getty Images Jennifer Lopez auf der Versace-Show der Mailand Fashion Week 2019

