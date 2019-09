Bei diesem Catwalk stehen nicht nur Jennifer Lopez' (50) Fans die Münder offen! Die Sängerin ist bekannt dafür, heiße Styles zu rocken. Unvergessen bleibt ihr transparentes Kleid in knalligem Grün bei den Grammy Awards des Jahres 2000 – das Outfit ist sogar im Grammy-Museum in Los Angeles ausgestellt. Nun hat J.Lo ihren legendären Look auf der Mailand Fashion Week neu belebt: Auf dem Laufsteg sorgte sie mit einer Neuauflage des Dresses für einen Wow-Moment!

Ein Ausschnitt bis zum Bauch, knallige Farben auf transparentem Stoff und das alles nur vage zusammengehalten kurz über dem Schritt – so lief die 50-Jährige am Freitag für Donatella Versace (64) über den Runway. Der Auftritt war nicht nur eine Hommage an ihren Grammy-Red-Carpet vor 19 Jahren, Jenny durfte damit sogar die Versace-Show schließen. "Immer noch der Hammer", betitelte sie ein Video der Performance auf ihrem Instagram-Account mit einem Hashtag.

Unter dem Beitrag sammeln sich so viele Promi-Lobeshymnen wie selten unter einem Netz-Posting: Lenny Kravitz (55), Fergie (44), Kerry Washington (42), Reese Witherspoon (43), Jenna Dewan (38), Khloe Kardashian (35), Ashley Graham (31), Naomi Campbell (49), Mary J. Blige (48) und weitere Stars bekommen sich gar nicht mehr ein vor Begeisterung. "Das wird das Internet zusammenbrechen lassen. Ikonisch", kommentierte Karlie Kloss (27). Riverdale-Schauspielerin Lili Reinhart (23) pflichtete ihr bei: "Das ist das Unglaublichste, was ich jemals gesehen habe."

Scott Gries/ImageDirect Jennifer Lopez bei den Grammy Awards 2000

Getty Images Jennifer Lopez und Donatella Versace auf der Mailand Fashion Week 2019

Getty Images Jennifer Lopez auf der Versace Fashion Show in Mailand 2019

Getty Images Jennifer Lopez auf der Mailand Fashion Week 2019



