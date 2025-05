Autsch: Jennifer Lopez verletzt sich bei Proben im Gesicht

Jennifer Lopez (55) erlebte einen kleinen Schreckensmoment: Am Dienstag probte die Sängerin fleißig für die anstehenden American Music Awards, die sie moderieren wird. Dabei verletzte sie sich allerdings offenbar, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigte. Zu einem Foto, auf dem sie sich ein Kühlpack auf die Nase drückte, schrieb sie: "So...das ist passiert." Auf einem anderen Foto zeigte sie die kleine Wunde, die sie sich bei dem Vorfall zuzog. Glücklicherweise schien die Verletzung nicht allzu schlimm zu sein.

Ihre Verletzung wurde aber bereits von Dr. Diamond versorgt. "Eine Woche später und eine Menge Eis und ich bin so gut wie neu", zeigte sich Jennifer erleichtert. Die AMAs finden ohnehin erst am 26. Mai statt. Somit hat sie noch Zeit, sich zu erholen und sich in Ruhe auf die Preisverleihung vorzubereiten. Für J.Lo wird das Ganze etwas Besonderes werden – denn bereits vor zehn Jahren moderierte sie die Awardshow zum allerersten Mal.

Im April wurde verkündet, dass niemand Geringeres als die "On The Floor"-Interpretin durch die diesjährigen American Music Awards führen wird. "Jennifers unglaubliches Talent und ihre unvergleichliche Bühnenpräsenz machen sie zur idealen Moderatorin der Show. Wir wissen, dass sie ihre einzigartige Energie in die offizielle Auftaktveranstaltung des Sommers einbringen wird", erklärte Jay Penske, CEO von Dick Clark Productions, zu J.Los Moderation gegenüber People.

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Mai 2025

Getty Images Jennifer Lopez, März 2022

