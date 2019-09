Das Dreamteam ist wieder vereint! Anfang des Jahres nahm Sarah Lombardi (26) an Dancing on Ice teil – und das mit großem Erfolg: Die Sängerin tanzte sich auf den ersten Platz und holte sich den Pokal. Kein Wunder, dass die 26-Jährige demnächst in der Eislauf-Show "Holiday on Ice" zu sehen sein wird. Nun ist auch endlich bekannt, wer Sarahs Tanzpartner sein wird – er ist kein Unbekannter!

Es handelt sich um Joti Polizoakis (24)! Mit ihm hat sie auch "Dancing on Ice" zusammen gerockt. Über diese Reunion ist die "Genau hier"-Interpretin überglücklich: "Wir haben so eine enge Bindung zueinander, so eine tolle Freundschaft – das ist einfach etwas ganz Besonderes", erklärt sie begeistert in einer Pressemitteilung von Holiday on Ice. Diesem Lobgesang schließt sich der mehrfache deutsche Meister an – es sei eine Ehre für ihn, dass er Sarah auf die große Showbühne begleiten dürfe: "Es ist die Kirsche auf der Torte!"

Bei all der Freude ist sich das Duo auch bewusst, dass jetzt harte Arbeit vor ihm liegt: "Ich habe einen starken Partner an meiner Seite, der mich dazu motiviert, das Beste aus mir herauszuholen. Wir haben eine tolle Mischung beim Training: Wir haben Spaß, sind aber auch diszipliniert und fokussiert", meint Sarah. Joti kenne sie und ihre Stärken genau – das sei die perfekte Voraussetzung dafür, sich jetzt nochmals weiterzuentwickeln und eine Schippe draufzulegen.

HOLIDAY ON ICE / Adrian Schätz Sarah Lombardi bei "Holiday on Ice"

HOLIDAY ON ICE / Martin Miseré Sarah Lombardi und Joti Polizoakis bei "Holiday on Ice"

Holiday on Ice / Adrian Schätz Sarah Lombardi in einem Kostüm für "Holiday on Ice"

