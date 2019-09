Verona (51) und Franjo Pooth (50) trauen sich ein weiteres Mal. Vor mehr als 15 Jahren gab die ehemalige Miss Germany dem Unternehmer ihr Ja-Wort. Die beiden heirateten 2004 in San Diego, nur wenige Monate nach der Geburt ihres ersten Sohnes – ein Jahr später feierten sie zusätzlich eine große kirchliche Hochzeit im Stephansdom in Wien. Doch das soll noch nicht alles gewesen sein: Verona und ihr Liebster wollen jetzt ihre Ehegelübde erneuern!

In einem Gespräch mit Promiflash verriet die 51-Jährige: "Ja, wir beide planen eine Hochzeit. Und das ist auch nicht so eine komische Promi-Hochzeit, um irgendwohin zu fahren und eine schöne Zeit zu haben." Ihre Entscheidung, die romantische Zeremonie zu wiederholen, habe einen ganz anderen Grund. "Der kleine Roccolito (8) fehlt auf den Hochzeitsbildern." Ihr jüngster Sohn habe sich gewundert, wieso er nicht auf den schönen Erinnerungen zu sehen sei: "Roccolito hat irgendwann mal gesagt 'Mamiti dein Kleid ist so schön, aber wo bin ich denn da auf dem Foto?'", erzählte Verona. Daraufhin habe sie ihren Mann aufmerksam gemacht, der dann beschlossen habe: "Na ja, dann heiraten wir noch mal!"

Ob die Erneuerung des Eheversprechens schon für das kommende Jahr geplant ist? Da feiern die zwei Turteltauben zumindest im März den 20. Jahrestag ihres Kennenlernens. Vor wenigen Monaten gratulierte Verona ihrem Mann anlässlich des Datums auf Instagram mit den Worten: "19 Jahre verliebt."

Getty Images Verona und Franjo Pooth bei ihrer Hochzeit, 2005

Instagram / verona.pooth Verona, Franjo und Rocco Ernesto Pooth, 2019

Getty Images Verona und Franjo Pooth bei Die Goldene Kamera 2017

Getty Images Verona Pooth bei der "The Key"-Premiere in Berlin, 2013

