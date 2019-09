Was sagen die Reality-Stars zu Mischa Mayers Sex-Flaute im TV? Der Love Island-Muskelmann durfte mit seiner Angebeteten Ricarda Raatz vor Kurzem endlich eine Nacht in der Privat-Suite verbringen. Die lief allerdings nicht ganz so, wie es sich die beiden wohl vorgestellt hatten. Mischas bestes Stück wollte nicht so wie er und daher blieb es beim Kuscheln. Im Netz hat der 27-Jährige dafür eine Menge Lacher kassiert. Gegenüber Promiflash haben die Promis allerdings eher Mitleid für Mischas Sex-Hänger!

Vor allem TV-Nacktschnecke Micaela Schäfer (35) zeigt bei der Premiere von "Mamma Mia" Verständnis für den Fitness-Fan: "Für einen Mann ist das, glaube ich, wirklich eine Vollkatastrophe. Aber es ist die Aufregung. Ich merke das ja auch oft, oder habe ich gemerkt, als ich noch viele Typen hatte, die sind aufgeregt. Gerade, wenn sie eine hübsche Frau im Bett haben, eine prominente Frau, vielleicht beides noch zusammen. Das kann dann schon mal passieren." Auch Bachelor in Paradise-Hottie Philipp Stehler (31) glaubt, dass Mischas Bett-Fail total verständlich ist, immerhin sind bei einem Schäferstündchen normalerweise keine Kameras dabei. "Vielleicht hat er sich da ein bisschen überschätzt, der Gute und gedacht, ja Mensch, das läuft hier wie zuhause im Schlafzimmer. Ist ja natürlich schon etwas anderes. Die Kameras sind an. Ich persönlich würde diesen Move niemals wagen", erklärte Philipp im Promiflash-Interview.

Nur Currywurstmann Chris Töpperwien (45) ist da ganz anderer Meinung. Er hält ohnehin nichts davon, im Reality-TV zur Sache zu kommen: "Im TV eine Nummer zu schieben, das ist schon eine Nummer zu viel, würde ich mal sagen. Ich glaube, da ist auch ein psychischer Druck dahinter. Ich weiß gar nicht, warum man überhaupt mit dem Gedanken spielt. Zum Beispiel im Sommerhaus, da wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, auch im Dschungelcamp, da denkt man an so etwas gar nicht."

Christoph Hardt/Future Image/ActionPress Micaela Schäfer bei der Goldene Sonne-Preisverleihung 2019

Actionpress/ Chris Emil Janßen Philipp Stehler bei der Eröffnungsshow der ersten About You Fashion Week in Berlin, Juli 2019

Instagram / currywurstmann_official Reality-TV-Star Chris Töpperwien

