Macht diese neue Instagram-Regel den Webstars etwa Sorgen? Seit Kurzem können nicht mehr alle User jeden Beitrag auf der Fotoplattform sehen. Einige Posts, die Werbung für Schönheits-OPs und Abnehmprodukte machen, sind jetzt für Nutzer unter 18 Jahren gesperrt. Für viele Influencer und Insta-Stars ein absoluter Albtraum, oder? Ganz im Gegenteil: Im Promiflash-Interview feiern Stars wie Kim Gloss (27), Sarah Lombardi (26) oder Paola Maria (25) die neue Insta-Regelung!

"Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn jemand eine super Figur hat und dann für irgendein bestimmtes Produkt wirbt, dass kleine Mädchen sich dann denken, das muss ich auch unbedingt machen. Von daher finde ich es schon eine richtige Entscheidung", meint Sarah auf der Beauty-Convention Glow. Auch YouTuberin Paola Maria ist der Meinung, dass Beauty-Posts auf Insta zwar dazugehören, dass man ganz junge User davor aber beschützen sollte: "Ich finde es nicht schlimm, solange man alt genug ist. Solange man Dinge bewusst macht und nicht so aus einem Gefühl heraus, finde ich das gut. Da es ab 18 gemacht wird, finde ich, passt es einfach, weil solche Dinge sollte man auch erst mit einem gewissen Alter machen."

Für Kim sind die neuen Insta-Einschränkungen sogar eine regelrechte Erleichterung. Denn ihr haben so manche ihrer eigenen Posts schon vor der Veröffentlichung Kopfzerbrechen bereitet: "Ich meine, ich rede ja ganz offen über meine Eingriffe und das war immer so ein ganz schwieriges Thema, weil ich natürlich die ganz, ganz jungen Mädels nicht zu Schönheits-OPs animieren möchte. Für mich ist das natürlich dann gut, dass so die unter 18-Jährigen davor geschützt sind."

Defrance / SplashNews.com Sarah Lombardi beim Beetique Launch Event, November 2018

Actionpress/ Tamara Bieber Paola Maria bei der Glow im März 2019

Actionpress/ Ukas,Michael Kim Gloss, 2017

