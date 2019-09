Seit über einer Woche schwebt Nina Noel im absoluten Mutter-Glück, denn am 14. September erblickte ihr erstes Kind das Licht der Welt. Seitdem teilt die Krass Schule-Darstellerin private Einblicke aus ihrem neuen Leben als Mama – auch die etwas unglamourösen Momente, wie kürzlich in einer transparenten Wochenbett-Unterhose. Einigen Fans ging dieser Schnappschuss allerdings zu weit, sie wetterten gegen die Schauspielerin: Nina lässt das aber nicht auf sich sitzen und wehrt sich gegen ihre Hater!

Ein Fan hinterließ unter dem Schlüppi-Bild der 31-Jährigen auf Instagram einen bissigen Kommentar, den die Neu-Mama nicht so unkommentiert lassen konnte. "Also, ich schäme mich kein bisschen. Im Gegenteil: Ich bin stolz auf alles, was mit meiner Schwangerschaft und meinem Baby zu tun hat. Ja, sogar auf meinen Wabbelbauch gerade", schrieb Nina etwas aufgebracht. Sie wolle einfach zeigen, was normal ist und Frauen Mut machen, stolz auf deren Körper zu sein.

Mit ihrem Posting direkt nach ihrem Krankenhausaufenthalt will der Köln 50667-Star einfach nur mehr Realität im Netz verbreiten. "Gehört zu den Dingen, die einem vorher niemand sagt: Beide verlassen das Krankenhaus mit Windeln", schrieb sie auf ihrer Insta-Seite.

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Sohn, September 2019

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Baby und Freund Tony

Anzeige

ActionPress/Guido Ohlenbostel Nina Noel bei einer Restaurant-Eröffnung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de