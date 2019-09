Nina Noel gibt ehrliche Einblicke in das Leben einer frischgebackenen Mami! Mit einem süßen Posting hatte die Krasse Schule-Darstellerin im März verkündet, dass sie und ihr Freund Tony ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Nach langem Warten erblickte ihr Sohn dann vor wenigen Tagen endlich das Licht der Welt – nun veröffentlichte die Schauspielerin ein neues Foto von sich und ihrem Spross und zeigte dabei ungeniert ihre Wohlfühl-Unterwäsche!

Auf ihrem neuen Instagram-Foto posiert Nina mit ihrem Sohn vor einem Spiegel – der Köln 50667-Star ist lediglich mit Unterwäsche bekleidet: Zu einem Still-BH trägt sie eine transparente Wochenbett-Unterhose. "Gehört zu den Dingen, die einem vorher niemand sagt: Beide verlassen das Krankenhaus mit Windeln", kommentierte die Blondine scherzhaft die Aufnahme.

Ihre Follower feierten Nina für diesen ungestellten Anblick: "Sehr mutig und einfach die absolute Wahrheit! Danke für dieses sehr intime Foto von euch. Es beschreibt, wie sehr du bei dir bist" oder "Also ganz ehrlich, du bist so eine Bombe! Respekt, dass du alles so offen zeigst, du kannst stolz auf dich sein", lobten nur zwei der User die Neu-Mama.

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Freund Tony

Instagram / ninanoel Nina Noel Instagram-Screenshot

Instagram / ninanoel Nina Noel, "Krass Schule"-Darstellerin

