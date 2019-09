Seit Kurzem heißt es wieder: "O'zapft is!" Mit dem traditionellen Fassanstich wurde vergangenen Samstag das Oktoberfest eröffnet. Diesen Spaß ließen sich auch einige Stars und Sternchen nicht entgehen. Nicht nur Lena Gercke (31), Lena Meyer-Landrut (28), Annemarie Carpendale (41) und Co. hatten sich in ein fesches Dirndl geworfen – auch die Promimänner packten ihre Lederhosen aus und schlürften ausgelassen ihre Maß. Das erste Mal seit zehn Jahren war auch Florian Silbereisen (38) wieder als Single am Start!

Mit neuer Tracht, aber ohne Partnerin schwirrte der 38-Jährige vergangenes Wochenende über die Münchener Theresienwiese. Von seinem Junggesellendasein ließ sich der Musiker aber keinesfalls die Stimmung verderben – im Gegenteil: In bester Feierlaune genoss der Schlagerstar gemeinsam mit Oli P. (41), Carolin Reiber und Kai Pflaume (52) im Festzelt Schottenhamel eine zünftige Brotzeit mit Bier – und strahlte dabei über beide Ohren.

Nach einem Jahrzehnt, in dem Florian und Helene Fischer (35) als absolutes Traumpaar galten, trennten sich die beiden vergangenen Dezember. Für die Fans war das ein absoluter Schock. Während die "Atemlos"-Interpretin in Tänzer Thomas Seitel mittlerweile einen neuen Partner an ihrer Seite hat, ist Flori solo unterwegs.

Getty Images Oli P., Carolin Reiber, Kai Pflaume und Florian Silbereisen im Festzelt Schottenhamel 2019

Getty Images Kai Pflaume und Florian Silbereisen auf dem Oktoberfest 2019

AndreasSuhr/face to face Helene Fischer und Florian Silbereisen im Januar 2019

