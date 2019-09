Darauf können sich Film- und Serienfans in den kommenden Wochen freuen! Seit Monaten wird im Netz schon über den neuen Breaking Bad-Film "El Camino" spekuliert. 2013 endete die Hit-Show mit dem vermeintlichen Tod der Hauptfigur Walter White. Angeblich soll Darsteller Bryan Cranston (63) für die Film-Fortsetzung allerdings wieder zurückkehren. Und das Rätselraten wird offensichtlich bald ein Ende haben: Neben vielen weiteren Highlights läuft auch der "Breaking Bad"-Film ab Oktober auf Netflix!

Wie Netflix bekannt gab, wird der heiß ersehnte Streifen ab dem 11. Oktober zu sehen sein. Der Streamingdienst feiert den Herbstanfang des Weiteren mit Blockbustern wie "The Revenant - Der Rückkehrer", "Hicksaw Ridge - Die Entscheidung", "John Wick: Kapitel 2" und dem Panama-Papers-Film "Die Geldwäscherei". Außerdem ist Eddie Murphy (58) in "Dolemite Is My Name" mal wieder in einer Comedy-Rolle zu sehen.

Wer eher auf Serien-Marathons steht, wird im Oktober ebenfalls nicht zu kurz kommen. Netflix wartet unter anderem mit neuen Riverdale-Folgen, der neunten Staffel von The Walking Dead, einer weiteren Family Guy-Staffel und neuen Folgen von "Peaky Blinders" auf. Außerdem erscheinen die Eigenproduktionen "Raising Dion", "Daybreak" und "Living with Yourself", in der "Ant-Man"-Star Paul Rudd (50) mit einer zweiten Version von sich selbst klarkommen muss.

Rex Features / Rex Features / ActionPress Leonardo DiCaprio in "The Revenant - Der Rückkehrer"

François Duhamel / Netflix Eddie Murphy in "Dolemite Is My Name"

NETFLIX Paul Rudd in "Living with Yourself"

