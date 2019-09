Es wäre eine Sensation! Millionen von Fans sahen 2013 das große Staffelfinale der beliebten Serie Breaking Bad – und mussten mit ansehen, wie einer ihrer liebsten Seriencharaktere bei einer Schießerei am Ende ums Leben kam. Walter White (gespielt von Bryan Cranston, 63) sollte das große Finale nicht überleben – oder etwa doch? In wenigen Wochen kommt endlich der neue “Breaking Bad”-Film heraus und will man den Spekulationen im Netz Glauben schenken, so könnte auch Walter darin mitspielen.

Zehn bekannte Charaktere sollen in dem Film “El Camino”, der am 11. Oktober auf Netflix online geht, zu sehen sein. Mit dabei sind auf jeden Fall Aaron Paul (40) als Jesse Pinkman und Charles Baker als Skinny Pete. Doch laut Hollywood Reporter könnte tatsächlich auch Bryan als Walter White auf wundersame Weise zurückkehren. Der “Breaking Bad”-Macher Vince Gilligan (52) verriet im Gespräch mit dem Onlinemagazin, eine Schlüsselfigur des Plots wäre extra mit einem Privatjet zum Set geflogen worden, um Geheimhaltung zu garantieren. Saß in diesem Jet etwa Bryan?

“Ich möchte meine Weihnachtsgeschenke nicht eineinhalb Wochen vor Weihnachten öffnen”, gibt sich Drehbuchautor Vince geheimnisvoll. Na, dann heißt es wohl die Tage zählen bis "Weihnachten" am 11. Oktober 2019.

Getty Images Bryan Cranston, Schauspieler

Stefania M. D'Alessandro/GettyImages US-Star Bryan Cranston

ActionPress / United Archives GmbH Bryan Cranston in seiner "Breaking Bad"-Rolle Walter White

