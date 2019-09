Diese Mitteilung könnte für Panik unter den Love Island-Kandidatinnen sorgen! Nachdem in Folge 14 der Kuppelshow bereits zwei Singles die Villa verlassen mussten, weil sie zu wenige Stimmen vom Publikum bekommen hatten, kommt es nun ganz dicke für die Islander: Es steht schon der nächste Exit an. Doch dieses Mal haben nicht die Zuschauer die Qual der Wahl – stattdessen müssen die Männer eine schwere Entscheidung fällen.

An Tag 15 bekommen es die Frauen ohne festen Partner mit der Angst zu tun. Lina, Dana, Lisa, Julia und Vivien stehen auf der Abschussliste und könnten das Format noch am Abend verlassen. Die Wahl treffen die fünf Herren der Schöpfung, weshalb das weibliche Quintett beim Planschen am Pool alles versucht, um deren Aufmerksamkeit zu erregen. Besonders Eiskonditorin Vivien ist in Flirtlaune und schmeißt sich gehörig an Muskelmann Mischa heran.

Obwohl Melissa, Ricarda und Samira dank ihrer Partner sicher sind, liegen die Nerven bei ihnen nicht minder blank. Besonders die Zugbegleiterin Samira ist nach der Verkündung der Entscheidung sehr wütend und hat ein Hühnchen mit ihrem Liebsten Yasin zu rupfen. Auch die anderen Frauen können auf die Schönlinge des Hauses fürs Erste verzichten. Bleibt abzuwarten, welches Votum die Beauty derart auf die Palme gebracht hat.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II Die Islanderinnen an Tag 15

Anzeige

RTL II Die "Love Island"-Männer an Tag 15

Anzeige

RTL II Melissa, Ricarda und Samira bei der Entscheidung von Tag 15

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de