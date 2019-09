Die Fans von Der Bachelor dürfen sich möglicherweise auf einen richtigen Bad-Boy freuen! Wie Promiflash von zwei Informanten aus dem Produktionskreis der RTL-Sendung erfahren hat, soll Kickbox-Weltmeister Sebastian Preuss sich in der kommenden Jubiläumsstaffel auf Liebessuche begeben. Mit seinen Ende 20 verfügt der Münchner bereits über eine bewegte Geschichte: Er musste in der Vergangenheit einige Zeit im Gefängnis absitzen! Bisher hatte der Hottie sich noch nicht zu seiner möglichen Kuppelshow-Kandidatur geäußert – doch nun gibt es endlich ein erstes Statement von Sebastian.

In seiner Instagram-Story richtete sich der Blondschopf jetzt mit einer Videobotschaft an seine 13.000 Follower. "Ich wollte mich mal kurz zu Wort melden, denn die Gerüchteküche brodelt ja extrem!", erklärte Sebastian vorab und betonte dann: "Ich kann's mir leider nicht erklären. Ich bin momentan in keiner Sendung und ich kann mir das alles auch nicht erklären."

Momentan wird auch für die kommende Bachelor-Staffel noch nicht gedreht – die Dreharbeiten starten voraussichtlich in wenigen Wochen. Ausgestrahlt werden die neuen Folgen dann vermutlich wie auch schon die Staffel mit Andrej Mangold (32) Anfang Januar. Ob Sebastian wirklich der Bachelor ist, wird sich also spätestens dann zeigen. Aber eines steht fest: Die Promiflash-Leser würden sich über Sebastian als neuen RTL-Junggesellen definitiv freuen! Eine erste Umfrage am Mittwoch ergab, dass ganze 70 Prozent (1.138 von 1.619 Stimmen insgesamt) den Bayer äußerst attraktiv finden und ihn gerne in dem Format sehen würden.

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss 2019 auf der Zugspitze

Anzeige

Getty Images Marie Lang und Sebastian Preuss bei der "Aufschlag bei BILD"-Party im Mai 2019

Anzeige

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Weltmeister im Kickboxen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de