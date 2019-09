Macht Franziska Knuppe (44) jetzt Heidi Klum (46) Konkurrenz? Seit 22 Jahren arbeitet die blonde Laufstegschönheit erfolgreich in der Modelbranche und weiß folglich sehr wohl, worauf es ankommt. Deshalb gibt die Potsdamerin jungen Mädchen jetzt auch eine kleine Starthilfe – und zwar bei Austria's Next Topmodel, dem österreichischen Pendant zu Germany's next Topmodel. Doch hat sich Franziska in Sachen Moderationsstil etwas bei Heidi abgeschaut?

"Ich habe mir nichts bei Heidi abgeguckt", stellte die 44-Jährige im Interview mit Promiflash auf dem Dreamball 2019 klar. Ihre Version sei immerhin gar nicht wirklich mit dem deutschen Original vergleichbar, die Castingshow startete beispielsweise direkt mit zehn Finalistinnen. "Wir hatten im Grunde natürlich ein Konzept für die Sendung, aber ich habe einfach gedacht, ich lasse das alles auf mich zukommen und bin da einfach so, wie ich bin, rangegangen und so hat es am meisten Spaß gemacht und hat auch funktioniert", erläuterte sie ihre Aussage.

Seit dem 10. September flimmert die neunte ANTM-Staffel immer dienstags auf PULS 4 über die Mattscheiben. Dabei machen Franziska und Co. einiges anders als Heidi: "Die Mädels wohnen zum Beispiel nicht in einer Luxusvilla, sondern sie wohnen alle zusammen in einem Apartment unterm Dach – ohne Klimaanlage", meinte Franziska weiter.

Bieber,Tamara/ActionPress Franziska Knuppe beim Dreamball 2019 in Berlin

Anzeige

Bieber,Tamara/ActionPress Franziska Knuppe beim Dreamball 2019 in Berlin

Anzeige

Jamie McCarthy/Getty Images for MTV Heidi Klum bei den MTV Video Music Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de