Dieser Kurztrip nach Mallorca ging für Nadja Abd el Farrag (54) gehörig schief! Am vergangenen Montag trat die Schlagersängerin auf der Urlaubsinsel in Krümels Stadl auf. Nach der Sause sollte es eigentlich am Tag darauf gleich um sieben Uhr morgens zurück nach Hamburg gehen – aber daraus wurde nichts, denn wegen der Thomas-Cook-Pleite wurde Naddels Flug gecancelt. Die aufgeschobene Rückreise sei furchtbar für sie, verriet die Entertainerin nun aufgebracht in einem Interview.

"Es wurde alles zu einer Katastrophe", tobte Naddel in einem Gespräch mit RTL. Für sie sei es nicht infrage gekommen, einen Ersatzflug zu buchen. "Alternative Tickets nach Hamburg sollten plötzlich 500 Euro aufwärts kosten, die haben sie nicht alle!", begründete die 54-Jährige ihre Entscheidung. Das Hotel, in dem Naddel auf Mallorca untergebracht war, ist außerdem für die Folgenächte ausgebucht. Daher musste die Ex von Dieter Bohlen (65) kurzerhand bei einer Freundin unterkommen.

In Urlaubsstimmung brachte der erzwungenermaßen längere Aufenthalt auf den Balearen die Hanseatin jedenfalls nicht. Grund dafür sei das Wetter. "35 Grad hat es heute. Das kann man ja auch nicht genießen. Ich bin ja immer am Laptop und schaue nach günstigeren Flügen", erzählte sie. Ob Naddel mittlerweile fündig geworden ist und wieder nach Deutschland fliegen konnte, ist derzeit nicht klar.

Chris Emil Janßen / ActionPress Nadja Abd el Farrag vor dem Kreuzfahrtschiff Queen Victoria in Hamburg

azee / ActionPress Nadja Abd el Farrag bei einem Autritt in Krümels Stadl im April 2019

ActionPress Nadja Abd el Farrag, Entertainerin

