Sollten sich die Fans von Nadja Abd el Farrag (54) jetzt Sorgen machen? Die Ex von Dieter Bohlen (65) musste sich erst kürzlich gegen üble Fremdgeh-Vorwürfe wehren, die ihre einstige Rivalin Verona Pooth (50) in ihrer Biographie in Umlauf gebracht hatte. Die Unternehmerin hatte behauptet, dass Naddel während ihrer Zeit mit Dieter eine Affäre mit dem Gärtner gehabt habe. Ob diese Anschuldigungen die Sängerin belastet haben? Auf den aktuellen Mallorca-Bildern sieht Naddel deutlich mitgenommen aus!

Für die Halbsudanesin begann die Woche mit einem Auftritt in Krümls Stadl auf der Balearen-Insel, wobei sie alles andere als frisch und gesund wirkte. Ihre megaschlanken Beine steckten in einer dunkelgrauen Skinny-Jeans. Trotz einer Extraportion Bräune sah ihr Gesicht besorgniserregend eingefallen und fahl aus. Ob die 54-Jährige sich deshalb ihre khakifarbene Kappe so tief über die Stirn gezogen hatte?

Bisher ist unklar, ob Naddel einfach zu wenig Schlaf abbekommen hatte oder wegen einer Krankheit angeschlagen war. Wahrscheinlich ist, dass sich die Moderatorin ein wenig Ruhe gönnen sollte, damit sie ihre Bewunderer bald wieder mit Energie und guter Laune mitreißen kann.

Starpress/WENN.com Naddel in Krümls Stadl auf Mallorca im April 2019

Starpress/WENN.com Naddel bei einem Auftritt in Krümls Stadl auf Mallorca im April 2019

Action Press / Voß, Cindy Nadja Abd el Farrag bei der Verleihung der Goldenen Sonne 2017

