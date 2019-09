Nathalie brach ihr Schweigen! Gerade erst sorgte ihr Noch-Gatte Rocco Stark (33) für Furore: Der Schauspieler brachte sein erstes eigenes Buch auf den Markt. In dem Werk geht es um ihn selbst, wie er ein Jahr seines Lebens auf fast alles, was ihm wichtig ist, verzichtete. Freunde, Familie, Party oder Sex sind nur wenige der Dinge, die der Ladenbesitzer aus seinem Leben strich. Zu einem Zweck: dem Kampf um seine Noch-Ehefrau. Und darauf reagierte Nathalie nun erstmals!

In ihrer Instagram-Story fragte Nathalie: "Wie sehr interessiert es dich, was gerade passiert?" Darauf folgte ein Foto eines schlafenden Hundes, das die Brünette mit den Worten "Bitte schalte diese peinlichen Lügen aus" versah. Außerdem ließ sie ihre neugierigen Follower wissen, dass sie am Samstag alle Fragen zu dem Thema beantworten werde.

Und vor Fragen kann sich die Berlinerin aktuell kaum retten. Unter einem kürzlichen Post befinden sich Unmengen von Kommentaren wie "Bist du noch mit deinem Freund zusammen?" oder "Was ist mit Rocco?". Der Boltenhagener selbst dürfte davon gerade wenig mitbekommen. Immerhin joggt er zurzeit von Berlin nach München – ebenfalls als Liebesbeweis für Nathalie.

Instagram / roccostark Rocco Stark

Wenn.com Rocco Stark und Nathalie bei der Weltpremiere von "Spiel mit der Zeit" im Friedrichstadt-Palast

Instagram / roccostark Rocco Stark mit seiner Frau Nathalie

