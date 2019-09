Die Geburt rückt immer näher, doch Oliver Pocher (41) und seine Amira Aly lassen es noch lange nicht ruhig angehen! Vor einigen Monaten ließen die baldigen Eltern die große Schwanger-News platzen und überraschten damit ihre Fans. Mittlerweile ist auch der Babybauch des Models nicht mehr zu übersehen – doch das hinderte die baldige Mama nicht daran, ihren Geburtstag ausgelassen zu feiern. Zusammen mit Oli verbrachte sie diesen auf dem Oktoberfest!

Auf dieses Spektakel nahm die Beauty ihre Instagram-Community mit. In ihrer Story teilte die Make-up-Artistin einige wilde Einblicke von der Wiesn. Zusammen mit dem Komiker und Freunden machte es sich Amira in einem Festzelt gemütlich. Mit einer Maß Wasser feierte sie bis in die Nacht ihren Ehrentag und verzückte dabei in einem wunderschönen Dirndl. "Was ist denn das für ein Dirndl, man sieht ja gar nicht, dass du schwanger bist", scherzte Oli rum. Amira konterte mit einem Augenzwinkern und gab zu, dass sie den Bauch unter der Schürze verstecke.

Erst kürzlich gab der 41-Jährige zu, dass er auch die einen oder anderen Schwangerpfunde zugelegt hat. Auf einem Bauchvergleich-Pic konnte der Komiker fast mit seiner schwangeren Freundin mithalten – betonte aber: "Ich möchte darauf hinweisen, dass der Bauch zu Comedyzwecken herausgestreckt wurde und ich weiterhin einen durchs Tanzen erreichten Astralkörper besitze."

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019

Instagram / amira_m.aly Amira Aly, Freundin von Oliver Pocher

Instagram / amira_m.aly Oliver Pocher und Freundin Amira

