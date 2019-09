Sie haben die Hölle durchgemacht, können jetzt aber endlich wieder strahlen! Im Dezember 2018 brachte die deutsche YouTuberin Diana June ihr erstes Kind auf die Welt. Nur zwei Tage später mussten sie und ihr Partner etwas Unvorstellbares durchmachen: Ihr Baby verstarb urplötzlich im Krankenhaus. Nun überraschte sie ihre Fans mit einer überaus erfreulichen Nachricht: Diana und ihr Liebster erwartet erneut ein Kind!

Via Instagram teilte die Influencerin ihr Babyglück mit ihrer Community. "Wir möchten unser Wunder mit euch teilen und offiziell verkünden, dass ich wieder schwanger bin", lauteten die ersten Zeilen ihres Schwanger-Postings. Das Paar wollte mit dieser Verkündung nichts überstürzen und sein Wunder erst einmal allein genießen: "[Wir] haben uns die Zeit genommen bis wir bereit waren, es mit allen zu teilen."

In ihrem Beitrag richtete die werdende Mama aber auch viele liebe Worte an ihre Follower, die ihr in der Vergangenheit mit all der Trauer geholfen haben. "Ihr habt uns aufgefangen in den dunklen Stunden der Trauer und Hilflosigkeit. Wenn es euch mal nicht gut geht oder ihr trauert, dann seid gewiss, dass das Licht am Ende des Tunnels existiert", bekräftigte Diana.

