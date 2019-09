Alessandra Meyer-Wölden (36) und Lilly Becker (43) haben eine große Gemeinsamkeit! Beide führten eine Beziehung mit Boris Becker (51). Lilly war 2007 mit der Tennislegende liiert. Im Anschluss an die Trennung des Paars wurde Alessandra 2008 die neue Frau an Boris' Seite. Sie war kurzzeitig sogar mit ihm verlobt. Nach deren Beziehungs-Aus folgte eine Reunion zwischen Lilly und dem Sportler. 2009 traten beide vor den Traualtar. Neun Jahre später verkündeten sie schließlich, in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Trotz dieser ungewöhnlichen Geschichte sind die beiden Frauen heute gute Freundinnen!

Auf Instagram postet Lilly ein Foto, auf denen sie und das deutsche Model in Trachten auf dem Münchener Oktoberfest zu sehen sind. Die Brünette beschreibt das Freundschaftsfoto mit den Worten: "Jeder der uns kennt, kennt unsere Geschichte – wir wurden 'konstituiert', uns nicht zu mögen oder wert zu schätzen. Aber wisst ihr was? Wir haben uns (vor ein paar Jahren) getroffen, hatten ein privates Gespräch und haben dann entschieden: Hey, wir sind auf einer Wellenlänge." Beide seien Mütter und Frauen, die sich gegenseitig respektieren und unterstützen würden. Alessandra lässt die rührenden Worte ihrer Freundin nicht unkommentiert. "Ich liebe dich, mein Mädchen. Ich hätte es nicht besser sagen können!", so die 36-Jährige.

Die Freundschaftserklärung findet auch bei vielen Prominenten großen Anklang. Moderatorin Jenny Elvers (47) schreibt: "So soll es sein!" Die Tänzerinnen Oana Nechiti (31) und Nikeata Thompson (39) hinterlassen im Kommentarfeld einige Herzen. Auch die Fans freuen sich für die beiden. "Ihr seid beide ganz wundervolle Frauen! Schön, dass ihr euch so gut versteht!", so eine Userin.

ActionPress Lilly Becker und Alessandra Meyer-Wölden auf dem Oktoberfest 2019

ActionPress Boris und Lilly Becker bei den Laureus World Sports Awards, 2018

Getty Images Alessandra Meyer-Wölden und Boris Becker auf dem Oktoberfest 2008

