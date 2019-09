Seit mittlerweile elf Jahren ist die Food-Bloggerin Saliha Özcan aka Sallys Welt nun schon mit ihrem Partner Murat verheiratet. Das Ehepaar arbeitet sogar gemeinsam. Und seit einiger Zeit sind die beiden glückliche Eltern von zwei Kindern. Nun hat Promiflash nachgehakt, ob sich die Zweifachmutter vorstellen könnte, in den nächsten Jahren noch ein weiteres Kind zu bekommen. Zu einer erweiterten Familienplanung sagte die Küchenfee nicht nein!

In einem Promiflash-Interview offenbarte die 31-Jährige, sich selber oft nicht sicher zu sein, wie die Zukunft als Familie aussehen soll. "Manchmal denke ich, ich will mich ein bisschen auf die Karriere konzentrieren [...] und dann denke ich wieder, ich hätte gerne noch ein drittes Kind!" Jedoch sei das YouTube-Sternchen der Meinung, als größere Familie nicht mehr so flexibel zu sein wie momentan.

Für ausgeschlossen halte die Zweifachmutter es allerdings nicht, zukünftig noch Familienzuwachs zu bekommen. Die Influencerin sehe das aber locker. Sie möchte sich nicht stressen: "Ich gebe mir mal noch fünf Jahre und dann gucken wir, wie es sich entwickelt!"

Frederic Kern/Future Image/ActionPress Saliha Özcan alias Sallys Welt bei den YouTube Goldene Kamera Digital Awards 2019

MG RTL D / Sallys / Marius Stark Saliha Özcan alias Sallys Welt

MG RTL D / Sallys / Marius Stark Saliha Özcan vom YouTube-Kanal Sallys Welt

