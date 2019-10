Tragisches Ende eines bewegten Lebens: Der Schauspieler Louie Rankin ist bei einem Autounfall verstorben. Bekanntheit erlangte er vor allem durch den 1998 erschienenen Film "Belly", in dem er den jamaikanischen Gangster Ox verkörperte. Auch als Dancehall- und Reggae-Artist war Louie berühmt: "Typewriter" ist sein erfolgreichster Song, für den er 1992 sogar einen Grammy abstaubte. In seiner Musik gab er sich zudem selbst oft das Pseudonym Original Don Dada. Am Montag verunglückte er mit seinem Auto in Kanada und kam dabei ums Leben.

Noch sind nicht viele Details über das Unglück bekannt. Wie TMZ berichtet, sollen ein Transporter und ein anderer Pkw in den Unfall involviert gewesen sein. Auf Louies Twitter-Account wurde bereits ein Statement zu seinem Tod veröffentlicht: "Es macht uns sehr traurig, euch mitteilen zu müssen, dass Original Don Dada, Louie Rankin, heute Morgen verstorben ist." Der Tausendsassa hinterlässt seinen Vater, eine Schwester und eine Nichte.

Durch seine "Belly"-Rolle lernte Louie verschiedene Rap-Größen kennen: In dem Film spielte er beispielsweise an der Seite von Nas (46) und DMX (48), mit denen er nach den Dreharbeiten auch Freundschaften pflegte. 2016 war Louie schließlich zusammen mit dem "If I Ruled the World"-Interpreten Nas in einem Musikvideo von DJ Khaled (43) zu sehen. Zusammen performten die Rap-Künstler den Track "Nas Album Done".

Instagram / louie_rankin Louie Rankin im September 2019

Getty Images Nas bei einem Autritt im Juni 2019

Getty Images DJ Khaled im September 2019



