Rihanna (29) kann es einfach nicht lassen. Heißer denn je zeigt sich die Sängerin jetzt im neuen Musikvideo von DJ Khaled (41). "Wild Thoughts" soll an die Justin-Bieber-Kollaboration "I'm the One" anknüpfen, die der Produzent und Rapper im April veröffentlicht hat. Und mit RiRi an seiner Seite scheint das gar nicht so unwahrscheinlich zu sein. Mehr als 20 Millionen Mal wurde das Video seit dem Release am Freitag bereits geklickt – ein Riesenerfolg. Ob die karibische Schönheit dafür verantwortlich ist? Schließlich zeigt sie in dem Clip wieder einmal, was sie an südländischer Verruchtheit zu bieten hat... Willkommen zurück, Rihanna!



