Diese Trennung hatte eigentlich niemand kommen sehen! Anfang des Jahres gaben Anne Wünsche (28) und Henning Merten ganz überraschend ihr Liebes-Aus bekannt: Obwohl sie stolze acht Jahre ein Herz und eine Seele und sogar verlobt waren, sollte ihre Beziehung nicht von noch längerer Dauer sein. Jetzt offenbart die zweifache Mutter Promiflash, wie schlecht es ihr vor dem Schlussstrich tatsächlich ging!

Von außen wirkte alles zwischen der TV-Bekanntheit und dem Musiker so harmonisch – aber in den eigenen vier Wänden ging es offenbar gar nicht so zu! Dabei hatte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin nicht nur mit emotionalen Problemen zu kämpfen, sondern auch mit körperlichen Leiden! "Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich hat diese Beziehung auch ganz extrem krank gemacht. [...] Dieser Druck im Brustkorb und wenn ich ganz offen reden soll, als er dann weg war, war es auch weg", gesteht Anne im Promiflash-Interview.

Genau deshalb habe es bei ihr hinterher auch keine Liebeskummer-Phase gegeben: "Es war für mich dann wirklich erleichternd. Es war einfach zu viel", lautet Annes Fazit. Mittlerweile ist die 28-Jährige wieder glücklich vergeben: Ihr neuer Freund Karim lässt sie wieder strahlen.

Instagram / anne_wuensche Internet-Star Anne Wünsche

Instagram / henning.merten Henning Merten im Mai 2019

Instagram / anne_wuensche Karim und Anne Wünsche

