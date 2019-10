Für Chryssanthi Kavazi (30) beginnt jetzt ein ganz neues Kapitel. Im Juni ließ die GZSZ-Darstellerin die süße Bombe platzen: Sie und ihr Mann Tom Beck (41) erwarten ihr erstes Kind! Nun, da ihre Schwangerschaft bereits fortgeschritten ist, geht die 30-Jährige in die wohlverdiente Babypause. Somit wird die Schauspielerin vorerst nicht mehr bei GZSZ zu sehen sein. Am 8. Oktober flimmert die letzte Episode mit ihr über die Bildschirme – doch was passiert mit Chryssanthis Rolle Laura und wie steigt sie aus der Serie aus?

Achtung, Spoiler!

Die GZSZ-Fans dürfen sich auf hochdramatische Szenen freuen. "Laura verlässt den Kiez genauso plötzlich, wie sie aufgetaucht ist. Sie merkt, dass Philip sie nie so lieben wird, wie sie wirklich ist", erzählte die werdende Mama gegenüber Bild. Laura möchte nicht, dass sie Philip irgendwann verletzt und er sie daraufhin hasst: "Deswegen verlässt sie den Kolle-Kiez und reist zu ihrem Papa nach Mykonos."

Und wann wird Chryssanthi ans Set zurückkehren? "Den genauen Termin kann ich natürlich noch nicht sagen, aber ich habe vor, in der ersten Jahreshälfte 2020 wieder am Set von GZSZ zu stehen und zu drehen", versprach sie. Was sagt ihr zu dem Ausstieg? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / chriss_cross GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi

Anzeige

© TVNOW Chryssanthi Kavazi bei GZSZ

Anzeige

TVNOW / Rolf Baumgartner Philip (Jörn Schlönvoigt) und Laura (Chryssanthi Kavazi) bei GZSZ

Anzeige

© TVNOW Chryssanthi Kavazi und Simone Hanselmann bei GZSZ



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de