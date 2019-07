Sie hat sich in die wohlverdiente Babypause zurückgezogen: Erst vor einigen Wochen ließ Chryssanthi Kavazi (30) eine zuckersüße Bombe platzen: Die GZSZ-Beauty und ihr Mann Tom Beck (41) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Am Freitag hatte die Laura Lehmann-Darstellerin dann ihren letzten Arbeits- und Drehtag am Set der beliebten Daily. Mit vielen kleinen Geschenken wurde Chryssanthi liebevoll von ihren Serien-Kollegen verabschiedet!

Kleine Einblicke von ihrer Abschiedssause gewährte die Schauspielerin ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Mit einem Blumenstrauß in der Hand posierte die 30-Jährige ein letztes Mal mit ihren Kolleginnen Iris Mareike Steen (27), Gamze Senol und Gisa Zach (45) nach Drehschluss. Doch nicht nur das: Die Hochschwangere wurde an ihrem letzten Tag auch mit leckeren Cake Pops in GZSZ-Farben überrascht.

Doch die GZSZ-Stars müssen nicht lange auf ein Wiedersehen mit der baldigen Mama warten. Schon am Sonntag treffen sich die Stars bei einem Event der Deutschen Knochenmarkspenderdatei – kurz DKMS – wieder. Mit der aktuellen Geschichte um Chryssanthis Serien-Charakter Laura, wollen die Macher der Kultserie für mehr Aufmerksamkeit für die DKMS sorgen.

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi mit ihren GZSZ-Kolleginnen

Anzeige

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, GZSZ-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de