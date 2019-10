Kaia Gerber (18) flitzte kürzlich durch Paris! Die Tochter von Cindy Crawford (53) ist als Model mittlerweile genauso gefragt, wie ihre berühmte Mutter in den 90ern – sie lief in diesem Jahr gleich für mehrere Designer auf der berühmten Paris Fashion Week. Die 18-Jährige hatte aber offenbar keine Lust, in der Stadt der Liebe von Job zu Job mit dem Taxi zu hetzen – darum fuhr Kaia ganz einfach mit einem E-Scooter!

Auf neuen Paparazzi-Bildern ist die Brünette mit ganz entspannter Miene auf einem etwas zerkratzten Roller zu sehen – im Gegensatz zu ihrem Fahrzeug sah ihr Outfit aber tadellos aus: Kaia trug zu einer schwarzen Hose und dunklen Turnschuhen einen grauen Oversize-Blazer. Den Look rundete das Model mit einer dunkelgrünen Handtasche und einer schwarzen Sonnenbrille ab. Laut Daily Mail düste die Schönheit von der Sacai-Show zum Laufsteg von Stella McCartney (48).

Kaia ist bei Weitem nicht die Erste, die mit einem E-Scooter etwas Zeit sparen möchte: Die elektrischen Roller sind in Großstädten mittlerweile beinahe an jeder Straßenecke zu finden – dennoch sind sie sehr umstritten: Die Gewerkschaft der Polizei berichtet von vielen Unfällen im Zusammenhang mit dem Fahrzeug: Bereits in den ersten vier Wochen, nachdem die Roller in Betrieb genommen worden sind, ereigneten sich 21 Unfälle – vier davon sogar mit schwer verletzten Opfern. In London trug sich erst im vergangenen Juli ein tragischer Unfall zu: Die YouTuberin Emily Hartridge (✝35) starb bei einer Kollision ihres E-Scooters mit einem Lastwagen.

