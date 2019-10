Der Hype um das Science-Fiction-Format Stranger Things will auch nach Staffel drei nicht vergehen. Die Serie über die Teenager-Clique um Finn Wolfhard (16), Millie Bobby Brown (15) und Co. aus den 1980ern, die sich mit Monstern und übernatürlichen Geschehnissen herumschlagen muss, hat die Herzen der Serien-Liebhaber im Sturm erobert und sich zum absoluten Streaming-Hit auf Netflix entwickelt. Fans haben Grund zur Freude, denn nun ist es offiziell: Die Geschichte geht weiter!

Nach dem riesigen Erfolg der vergangenen Staffeln hat Netflix jetzt eine Fortsetzung, genauer gesagt die vierte Staffel, mit einem Teaser angekündigt. Viel verrät das Video allerdings nicht über den weiteren Verlauf der Serie. Im Clip ist lediglich "Stranger Things 4" in der ikonischen roten Schrift zu sehen. Einen kleinen Ausblick gewährten die Macher der beliebten Mystery-Serie aber trotzdem. Am Ende des Trailers liest man nämlich: "Wir haben Hawkins verlassen." Fans wissen: Hierbei handelt es sich um die fiktive Kleinstadt, in der die bisherige Handlung der Serie spielte.

Wie es scheint und bereits vermutet wurde, wird "Stranger Things" künftig einen neuen Schauplatz erhalten – passend zum Umzug von Familie Byers mitsamt Elfi. Nähere Informationen gibt es dazu aber nicht. Auch ein Erscheinungsdatum der neuen Staffel ist bisher noch nicht bekannt.

Netflix Winona Ryder (r.) in "Stranger Things 3"

Anzeige

Netflix Joe Keery und Gaten Matarazzo in "Stranger Things 3"

Anzeige

Netflix Finn Wolfhard, Charlie Heaton und Noah Schnapp in der dritten "Stranger Things"-Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de