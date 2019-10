Werden sich Melissa und Pietro Lombardi (27) nach dem Ende der dritten Love Island-Staffel wirklich treffen? Am Dienstagabend kam es in der feuchtfröhlichen Flirtsendung zu einem ganz besonderen Moment: Der DSDS-Juror höchstpersönlich schickte seiner Herzdame eine Videobotschaft. Seit Wochen verfolgt der 27-Jährige nämlich die Geschehnisse in der Liebesvilla und zeigt immer mehr Interesse an der niedlichen Schwäbin. Melissa antwortet dem TV-Star sofort auf seine Nachricht – mit einem Date-Angebot. Doch wird der Papa von Alessio (4) die Einladung annehmen?

"Vielen Dank für deine schönen Worte und das Lied. Wir sehen uns draußen", sprach Melissa Pietro direkt in der Sendung an. Die 23-Jährige scheint vom Engagement des Musikers dermaßen beeindruckt zu sein, dass sie ihn auf jeden Fall im echten Leben treffen möchte! Pietro reagierte daraufhin sofort in seiner Instagram-Story: "Schon süß, die Melissa", kommentierte er ihre Reaktion auf sein Video. Eine eindeutige Antwort ist das aber wohl noch nicht.

Für die Promiflash-Leser steht auch schon fest: Ein süßeres Pärchen kann selbst diese "Love Island"-Staffel nicht mehr hervorbringen! In einer Umfrage (Stand 2. Oktober, 0:30 Uhr) sind sich 88 Prozent (1.374 Stimmen) der Fans sicher, dass die beiden ihren Date-Plan umsetzen werden! Nur 12 Prozent (185 Stimmen) glauben nicht daran, dass sie sich in Freiheit wirklich geplant über den Weg laufen.

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi beim DSDS-Finale 2019

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de